Verein rund ums Kind: Herbst- und Wintermarkt in Zwingenberg

Zwingenberg. Der Verein rund ums Kind Zwingenberg lädt ein zu seinem Herbst-/Wintermarkt in der Melibokushalle Zwingenberg. Am Samstag (12.) von 14 bis 16 Uhr findet der Markt statt. Im Angebot sind Kleidung für kleine und große Kinder, Schuhe, Bücher, Spielzeug, Umstandsmode für werdende Mütter, Kinderwagen, Autositze, Kinderbettchen und manches mehr. Die Ware wird übersichtlich nach Größen sortiert zum Verkauf angeboten.
Teil des Erlöses geht an gemeinnützige Einrichtungen
15 Prozent des Verkaufserlöses stellen die Verkäufer dem Verein für die geleistete Arbeit zur Verfügung. Nach Abzug anfallender Kosten wird dieses Geld an gemeinnützige Einrichtungen gespendet. Zu Beginn des neuen Jahres veranstaltet der Verein hierzu ein Treffen der Spendenempfänger.
Im Foyer der Melibokushalle können sich die Gäste mit Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken stärken. Auch die Einnahmen hieraus werden in voller Höhe weitergegeben. Die Organisatorinnen des Vereins freuen sich wieder auf zahlreiche Besucher und einen guten Verlauf des Marktes. Weitere Informationen finden Sie hier.
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