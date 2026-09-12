Schulratgeber News-App Bergsträßer Vereine Bananeweb Newsletter
Veranstaltung

Verein rund ums Kind: Herbst- und Wintermarkt in Zwingenberg

Der Verein rund ums Kind lädt am Samstag, 12. September, zu einem Herbst- und Wintermarkt in Zwingenberg ein. Was dahintersteckt.

Lesedauer: 
Am Samstag findet der Markt rund ums Kind statt. © Thomas Zelinger
zurück zum Artikel

Zwingenberg. Der Verein rund ums Kind Zwingenberg lädt ein zu seinem Herbst-/Wintermarkt in der Melibokushalle Zwingenberg. Am Samstag (12.) von 14 bis 16 Uhr findet der Markt statt. Im Angebot sind Kleidung für kleine und große Kinder, Schuhe, Bücher, Spielzeug, Umstandsmode für werdende Mütter, Kinderwagen, Autositze, Kinderbettchen und manches mehr. Die Ware wird übersichtlich nach Größen sortiert zum Verkauf angeboten.

Teil des Erlöses geht an gemeinnützige Einrichtungen

15 Prozent des Verkaufserlöses stellen die Verkäufer dem Verein für die geleistete Arbeit zur Verfügung. Nach Abzug anfallender Kosten wird dieses Geld an gemeinnützige Einrichtungen gespendet. Zu Beginn des neuen Jahres veranstaltet der Verein hierzu ein Treffen der Spendenempfänger.

Im Foyer der Melibokushalle können sich die Gäste mit Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken stärken. Auch die Einnahmen hieraus werden in voller Höhe weitergegeben. Die Organisatorinnen des Vereins freuen sich wieder auf zahlreiche Besucher und einen guten Verlauf des Marktes. Weitere Informationen finden Sie hier.

URL dieses Artikels:

https://www.bergstraesser-anzeiger.de/startseite_artikel,-bergstrasse-verein-rund-ums-kind-herbst-und-wintermarkt-in-zwingenberg-_arid,2399091.html

Links in diesem Artikel:

[1] https://www.muk-zwingenberg.de

Copyright © 2026 Bergsträßer Anzeiger