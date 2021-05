Verein informiert über neue Wohnformen

Bergstraße. Wie wollen Menschen in der Region wohnen? Wie wichtig ist ihnen ein gutnachbarschaftliches Zusammenleben? Und: Welche Wohnform passt am besten zu wem?

Eine Antwort unter vielen auf die gesellschaftlichen und individuellen Herausforderungen des demografischen Wandels, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der angespannten Situation am Wohnungsmarkt und der Ressourcenschonung unserer Umwelt liefert die Idee vom gemeinschaftlichen, generationenübergreifenden Wohnen. Der Verein Wohnvision Bergstraße e.V. will – im Zusammenwirken mit Kooperationspartnern – mit Praxisbeispielen dafür werben, dass solche innovativen Konzepte auch im Kreis Bergstraße umgesetzt werden.

Wie sich die Lücke zwischen guter Absicht und praktischem Handeln schließen lässt, steht bei einer Online-Veranstaltung am 9. Juni, 18 Uhr, zur Diskussion. Experten aus den Bereichen Architektur und Energieversorgung stellen Lösungsansätze des modernen und ressourcenschonenden Wohnens vor. Auch Erfahrungen aus dem Leben in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt werden berichtet. Danach besteht Gelegenheit zum Meinungsaustausch und zur Verabredung erster Schritte auf dem Weg zur Anbahnung konkreter Wohnkonzepte in der Region.

Der Bedarf ist nach Einschätzung der Organisatoren vorhanden: In 40 Prozent der bundesweit etwa 40 Millionen Haushalte wohnt laut einer Pressemitteilung nur eine Person. 2,6 Millionen Mütter und Väter ziehen demnach allein ihre Kinder groß. Die Zahl der alten, aber zu einem großen Teil immer noch rüstigen Menschen wachse rasant: Bis 2040 werde jeder Fünfte 67 Jahre und älter sein. Oft bleiben Senioren ohne Angehörige zurück. Und: Barrierefreiheit sei beim Wohnungsbau immer noch eine Ausnahme. Seit den 1960er Jahren sei die pro Person im Durchschnitt beanspruchte Wohnfläche von 18 auf 47 Quadratmeter gestiegen.

Lebensqualität hänge aber nicht von der schlichten Wohnungsgröße, sondern zunehmend von anderen – sozialen und baulichen – Faktoren ab, ist man bei Wohnvision überzeugt. Worauf es den Menschen vor allem ankommt, soll mit einer breit angelegten Umfrage ermittelt werden, die wie das Webinar zum Thema vom Bürgernetzwerk, vom Open Government Labor und vom Verein Wohnvision gemeinsam durchgeführt wird. Die Initiatoren erhoffen sich, dass auf diese Weise die konkret formulierten Interessen der Bürger in die politischen Prozesse vor Ort einbezogen werden können. Der Weg zum Online-Fragebogen zu den Wohnbedürfnissen im Landkreis führt über den Link: www.buergernetzwerk.de/heimatleben40. red