Verdächtiges Duo durchsucht Autos und wird festgenommen

Alsbach. Wegen Diebstahl-Verdachts müssen sich zwei Darmstädter - ein 23 Jahre alter Mann und sein 30-jähriger Komplize - demnächst strafrechtlich verantworten, schreibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen und berichtet über den Einsatz in Alsbach:

Beide Männer hatten am frühen Sonntagmorgen die Aufmerksamkeit von Zeugen auf sich gezogen, als sie sich an mindestens zwei Autos zu schaffen machten, die an der Kirchstraße geparkt waren. Das Duo durchwühlte die Innenräume. Beherzt hielten Anwohner den Jüngeren bis zum Eintreffen der Polizei fest. Seinem Komplizen gelang zwar die Flucht, diese endete jedoch rasch und der 30-Jährige wurde im Rahmen der sofort ausgelösten Fahndung und Dank der Zeugen-Beschreibung noch in Tatortnähe von den hinzueilenden Streifen festgenommen.

Ob das Duo etwas aus den Autos mitgehen ließ, das ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Im Rahmen ihrer Durchsuchungen konnten keine Gegenstände gefunden werden. Gegen beide Tatverdächtige wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden sie nach Hause entlassen.