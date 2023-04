Verdächtigem im Schlafanzug gefolgt

Bergstraße. In der Nacht zum Montag gegen 2.45 Uhr wurden in der Lampertheimer Saarstraße von einem Kriminellen an zwei geparkten Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen. Vermutlich hatte es der Mann auf die in den Innenräumen abgelegten Gegenstände abgesehen. An einem der Autos löste er die Alarmanlage aus. Der betroffene 37 Jahre alte Autobesitzer wurde dadurch auf die Tat aufmerksam und verfolgte den Verdächtigen, einen 19-Jährigen, im Schlafanzug zu Fuß bis in Adolf-Menzel-Straße. Dort wurde der Flüchtige dann von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen besonders schweren Diebstahls. Die Polizei prüft zudem, ob der Festgenommene noch für weitere, gleich gelagerte Taten in Betracht kommt. pol

