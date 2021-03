  Verdacht auf Tötungsdelikt in Einhäuser Flüchtlingsunterkunft

Von Jörg Keller

Einhausen. Am frühen Freitagmorgen wurde in einem Wohnhaus in der Einhäuser Mathildenstraße ein junger Mann tot aufgefunden. Die Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Nach Angaben von Bürgermeister Helmut Glanzner handelt es sich um eine Wohnung, die die Gemeinde zur Unterbringung von Flüchtlingen angemietet hat. Dort wohnten laut Kenntnisstand des Verwaltungschefs vier Personen. Der Besitzer des zweigeschossigen Hauses habe in dem Gebäude ebenfalls eine Wohnung.

Gegen 5 Uhr wurden die Rettungskräfte und die Polizei alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden in einem Zimmer der Unterkunft einen toten Mann auf. Dieser lag laut Polizeibericht im Bett und wies Anzeichen „scharfer Gewalt" auf. Mit diesem Begriff werden Stich- und Schnittverletzungen beschrieben. .

Die Klärung der Identität des tot aufgefundenen Mannes dauert noch an. Der Verstorbene soll noch im Laufe des Freitags obduziert werden

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich laut Polizeibericht der Verdacht gegen einen 25-jährigen Mitbewohner, der auch die Einsatzkräfte alarmiert haben soll. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die Hintergründe der Tat sind laut Polizeibericht noch unklar. Die Ermittlungen vor Ort dauern an. Über das verschlossene Hoftor des Grundstücks konnten noch am Nachmittag Personen in weißen Schutzanzügen - vermutlich zur Spurensicherung - gesehen werden. Rund um das Gebäude patroullierten Polizisten. Zum genauen Ablauf der Ermittlungen machten die Beamten vor Ort keine Aussagen. Laut Pressestelle der Polizei können aktuell aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen keine weiteren Auskünfte gegeben werden. Helmut Glanzner wurde in den Morgenstunden informiert. Bei einem Besuch vor Ort konnte er jedoch das Haus nicht betreten. Der Bürgermeister geht nach den ihm vorliegenden Informationen davon aus, dass es sich keinesfalls um eine Tat mit rechtsradikalem Hintergrund handelt.