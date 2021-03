Verbraucherpreise um 1,7 Prozent gestiegen

Hessen. Der Preisauftrieb in Hessen hat im März weiter an Fahrt aufgenommen. Das Niveau der Verbraucherpreise lag um 1,7 Prozent über dem Vorjahreswert, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Besonders geprägt sei diese Entwicklung von einer starken Preissteigerung bei den Mineralölprodukten, Heizöl und Kraftstoffen gewesen. Die Inflationsrate hatte im Februar 2021 noch bei 1,0 Prozent und im Januar bei 0,9 Prozent gelegen.

