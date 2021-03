  Verbraucherpreise um 1,0 Prozent gestiegen

Hessen. Der Preisauftrieb in Hessen ist auch im Februar zu spüren. Das Niveau der Verbraucherpreise habe um 1,0 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mit. Die Inflationsrate hatte bereits im Januar plus 0,9 Prozent betragen. Im Dezember hatte die jährliche Teuerungsrate mit minus 0,5 Prozent noch im negativen Bereich gelegen. Im Vergleich zum Vormonat Januar stieg das Niveau der Verbraucherpreise nach Angaben der Statistiker um 0,8 Prozent.

