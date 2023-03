Verbesserungen für Fußgänger und Radfahrer

Jürgen Follmann, Professor für Verkehrswesen an der Hochschule Darmstadt, berichtete kürzlich als Gast bei den Bürgern für Bensheim (BfB) über Maßnahmen zur Umsetzung der Verkehrswende. Im Rahmen seiner Leuchtturmprojektes „Radschnellverbindung Frankfurt nach Darmstadt“ und anderen Projekten hat er bereits umfangreiche praktische Erfahrungen gesammelt. Zudem zeigte er anhand verschiedener Beispiele in anderen deutschen Städten und in Holland, wie der öffentliche Verkehrsraum gerecht und konfliktarm unter allen Verkehrsteilnehmern aufgeteilt werden kann. Es waren insgesamt 22 Zuhörer anwesend. Es wurden die zahlreichen Schwachstellen im Straßenverkehrsnetz des Kreises Bergstraße diskutiert und die Frage erötert, welche Maßnahmen ergriffen werden können, um die Situation für Fußgänger und Radler nachhaltig zu verbessern. Bild: BFB

© BFB