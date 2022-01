Verband: Corona-Impfungen in Hessen ab Februar auch in Apotheken möglich

Hessen. Der Hessische Apothekerverband geht davon aus, dass Apotheker ab Februar gegen das Coronavirus impfen dürfen. Bis dahin müssten allerdings noch letzte Rechtsfragen geklärt werden, sagte Verbandsvorsitzender Holger Seyfarth am Freitag in Offenbach. Zudem müssten die Apotheker in Hessen noch entsprechende Fortbildungen absolvieren und die "räumlichen und organisatorischen Voraussetzungen" schaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Grundsätzlich begrüße die Interessensvertretung der rund 1400 hessischen Apotheken die Möglichkeit, künftig Impfungen anbieten zu dürfen. Derzeit dürfen hierzulande Apotheken noch keine Impfung verabreichen, weil die dazu notwendige Rechtsverordnung fehlt.