Verantwortlicher Umgang mit Wein an der Bergstraße

Bergstraße. Im Rahmen des Weinfrühlings lädt die Weingilde Bergstraße für den 12. Mai zu einem Vortrag von Claudia Hammer zum Thema „Wine in Moderation“ (Wim) in den Wappensaal des Dalberger Hofs Bensheim mit anschließender kleiner Weinprobe ein.

Wim steht für verantwortungsvollen Umgang mit Wein als Bestandteil gesunder Lebensführung und ausgewogener Ernährung und tritt auch ein für die Pflege der Weinkultur als immaterielles Weltkulturerbe der Unesco.

Wim setzt sich derzeit ausführlich mit der alkoholpolitischen Situation in Deutschland und der Europäischen Union auseinander. So könnten die von der Politik geforderten Maßnahmen die gesamte Weinwelt in eine schwierige Lage bringen einschließlich Werbeverboten für Wein und Sekt sowie Warnhinweisen auf den Flaschen.

Referentin Claudia Hammer ist die wissenschaftliche Leiterin von Wim. red