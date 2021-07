VdK-Büro legt Sommerpause ein

Bergstraße. Die Kreisgeschäftsstelle des Sozialverbandes VdK in Heppenheim macht vom Mittwoch, 14. Juli an Sommerferien bis zum Sonntag, 8. August. Ab Montag, 9. August ist die Geschäftsstelle wieder von Montag bis Donnerstag jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06252 / 913478 erreichbar.

Interessenten können mit dem VdK auch per Telefax unter der Nummer 06252 / 910575 oder per E-Mail an kv-bergstrasse@vdk.de Kontakt aufnehmen.

In dringenden Fällen können sich Ratsuchende sich während der Sommerpause der VdK-Geschäftsstelle in Heppenheim an die Bezirksgeschäftsstelle Darmstadt (Telefon 06151 / 359980, E-Mail: bgst.darmstadt@vdk.de) wenden. red