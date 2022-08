Bergstraße. Die Geschäftsstelle des Bergsträßer Kreisverbandes im Sozialverband VdK in Heppenheim (Weiherhausstraße 6) macht Ferien. Das Büro ist vom 22. August bis 3. September geschlossen. In dringenden Fällen, bei denen es auf die Wahrung von Fristen ankommt, werden Ratsuchende gebeten, sich an die VdK-Bezirksgeschäftsstelle in Darmstadt zu wenden. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1