VdK Bergstraße ist nicht erreichbar

Bergstraße. Die Kreisgeschäftsstelle des VdK in der Heppenheimer Weiherhaus ist seit dem Dienstag dieser Woche bis voraussichtlich Sonntag, 30. Januar, nicht zu erreichen, weder per Telefon, noch per E-Mail. Das teilte der Bergsträßer Kreisverband dieser Zeitung mit. Grund sei eine technische Störung, die bisher noch nicht behoben ist. Betroffen sei auch die Türklingel an der Kreisgeschäftsstelle.

In dringenden Fällen könnten sich Personen mit Anliegen an die Bezirksgeschäftsstelle in Darmstadt wenden, heißt es vom Kreisverband weiter. Die Kontaktdaten: Telefon 06151/359980 oder E-Mail: bgst.darmstadt@vdk.de

