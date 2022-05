Vatertagsfest am Feuerwehrhaus mit Musik und Grillspezialitäten

Schlierbach. Das „Vaddedoagsfescht“ wird in diesem Jahr wieder in Schlierbach ausgerichtet. Am Donnerstag, 26. Mai, beginnt um 10.30 Uhr das Fest am Feuerwehrhaus. Die Band "Les Stefanos" wird für Stimmungsmusik sorgen. Grillspezialitäten, Kaffee und Kuchen warten auf die Gäste.

Ausgelassen können die Gäste aller Altersklassen feiern. Auch den Kindern soll es nicht langweilig werden, sie können den nahe gelegenen Spielplatz nutzen. Aber auch am Gerätehaus kann gespielt werden, denn die Spielfahrzeuge der Kindergruppe der Brandschützer werden aus der Garage geholt.

Willkommen sind beim Fest auch die Väter, die auf Tour sind. Platz für die Bollerwagen ist ausreichend vorhanden, wie die Feuerwehr mitteilte.