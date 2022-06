Vandalismus auf Schulgelände

Beerfurth. Nachdem bislang unbekannte Vandalen am Dienstagmittag ihrer Zerstörungswut auf einem Schulgelände an der Beerfurther Straße im Reichelsheimer Ortsteil Beerfurth freien Lauf gelassen haben, hofft die Polizei auf Hinweisgeber. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten zwischen 13.30 und 17 Uhr in die Räumlichkeiten der Schule und erbeuteten mehrere Farbsprühdosen. Im Anschluss beschmierten sie diverse Gegenstände mit Farbe. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Aufgrund der geschmierten Symbole ermittelt der polizeiliche Staatsschutz in Darmstadt und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

