Bergstraße. Auf seinem nächsten digitalen Stammtisch am Mittwoch, 26. Mai, 20 Uhr, beschäftigt sich der Regionalverband Starkenburg von Pro Bahn mit dem Thema „Vandalismus an Bahnstationen in Südhessen“. Referent ist Benjamin Schmidt, Leiter Bahnhofsmanagement Darmstadt und Landeshauptstadt Wiesbaden bei DB Station und Servcie AG. Nach seinem Vortrag gibt es eine Gesprächsrunde mit Gelegenheit zur Beantwortung von Fragen.

Anlass des Infoabends, sind immer wiederkehrende Beschwerden von Fahrgästen über Graffitti-Schmierereien, Schäden an Fahrgastinformationsanlagen und Fahrstühlen. Die Veranstaltung ist öffentlich. Die Einwahl ist ab 19.45 Uhr möglich. Eine Anmeldung zur Videokonferenz ist nicht erforderlich. Bei technischen Problemen und Fragen zur Veranstaltung bitte unter Telefon 0157/7921 7391 melden. red

Info: Direktlink: https://www.pro-bahn.de/starkenburg/Veranstaltung/pbs-stammtisch-3/?instance_id=102