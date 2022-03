Vandalen auf Kindergartengelände in Lampertheim

Lamperheim. Auf dem Gelände eines Kindergartens in der Römerstraße in Lampertheim waren am Wochenende (25. - 28.03.) Vandalen zugange, wie die Polizei berichtet. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf mindestens 100 Euro. Die Täter überstiegen die Einzäunung und warfen Sitzbänke sowie Blumenkübel um. Mehrere Kinderroller wurden benutzt und achtlos liegengelassen. Auch wurde versucht in den Kindergarten einzubrechen. Wegen des versuchten Einbruchs und der Sachbeschädigung ermittelt jetzt die Polizei (K 42) in Viernheim. Hinweise nehmen die Beamten unter 06204 / 9377-0 entgegen.

