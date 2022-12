Urteil im Prozess gegen Frankfurter Ex-OB Feldmann am Freitag

Frankfurt. Im Korruptionsprozess gegen den abgewählten Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) wird das Urteil kommenden Freitag (10.00 Uhr) verkündet. Den Termin gab das Landgericht am Mittwoch nach Abschluss der Plädoyers bekannt. Feldmann hatte zuvor in seinem letzten Wort als Angeklagter nochmals die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. "Ich habe in keine Kasse gegriffen und ich bin nicht korrupt", sagte der SPD-Politiker.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Feldmann ist wegen des Verdachts der Vorteilsannahme angeklagt. Dabei geht es unter anderem um einen überbezahlten Job seiner damaligen Freundin und späteren Frau an der Spitze einer neu geschaffenen deutsch-türkischen Kita der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Im Gegenzug habe sich Feldmann als Politiker dem Sozialverband gegenüber wohlwollend verhalten, hatte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer erklärt und eine Geldstrafe von insgesamt 31 500 Euro gefordert.

Feldmann erklärte, er hoffe auf einen Freispruch. Er habe nicht unzulässig Einfluss auf die städtische Politik genommen und sei auch nie davon ausgegangen, dass die Awo versucht habe, unzulässig Einfluss zu nehmen. Er sei von einer ordnungsgemäßen Anstellung seiner späteren Frau bei der Awo ausgegangen, sagte der SPD-Politiker.

Feldmann warf der Staatsanwaltschaft vor, ein Exempel statuieren zu wollen. Er habe vier Jahre Dauerstress sowie bundesweite Polemik in der Presse hinter sich. Vor allem hätten die Ermittlungen ihn seinen großartigen Job gekostet, sagte Feldmann, der im November mit einem Bürgerentscheid als Frankfurter Oberbürgermeister abgewählt worden war.