Unwettergefahr in Hessen - orkanartige Böen im Süden möglich

Hessen. In Hessen werden am Montag kräftige Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel erwartet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es örtlich auch zu schwerem Gewitter mit Unwetterpotenzial durch teils heftigen Starkregen und schweren Sturmböen kommen. Besonders im Süden seien einzelne orkanartige Böen und sogar ein vereinzelt geringes Tornadorisiko nicht auszuschließen. In der Nacht zu Dienstag soll das Gewitter dann wieder nachlassen. Nur vom Südwesten her werden hier noch einzelne Schauer erwartet.

Am Dienstag rechnet der DWD zunächst mit stark bewölktem Wetter und zeitweise auch schauerartig verstärktem Niederschlag. Im Laufe des Tages sollen die Gewitter aber immer seltener werden. Vor allem im Norden komme es nur noch vereinzelt zu Schauern. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 18 und 22 und im höheren Bergland um die 16 Grad. Die Nacht zum Mittwoch bleibt voraussichtlich gering bewölkt und niederschlagsfrei mit einem Temperaturrückgang auf neun bis fünf Grad.