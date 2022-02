Unverändert hohe Zahl an Infektionen

Wiesbaden/Bergstraße. Die Zahl der Corona-Infektionsfälle bewegt sich derzeit im Kreis Bergstraße auf unverändert hohem Niveau. Innerhalb einer Woche – von Freitag (4. Februar) bis Donnerstag (10.) – wurden nach Angaben aus dem Landratsamt insgesamt 3914 Fälle im Kreis registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge einen Wert von 1305,1.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die meisten Neuinfektionen im Berichtszeitraum des Landratsamtes gab es in Lampertheim (546), gefolgt von Bensheim (496) und Viernheim (453). In Heppenheim wurden 316 Neuinfektionen registriert, in Lorsch 113, in Lindenfels 107, in Einhausen 99, in Zwingenberg 96 und in Lautertal 85.

Zu den betroffenen Einrichtungen im Kreis Bergstraße zählen der Mitteilung aus dem Landratsamt zufolge 74 Schulen, 45 Kindertagesstätten, elf Pflegeeinrichtungen sowie sechs Gemeinschaftsunterkünfte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 35 Betten belegt – davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen derzeit kein Patient eine invasive Beatmung benötiget.

19 974 Neu-Infektionen wurden nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert. Die Inzidenz im Land lag bei 1668,2. Insgesamt 8955 Todesfälle in Hessen werden mit dem Virus in Verbindung gebracht, das sind elf mehr als am Vortag. red