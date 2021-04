Unternehmer warnen vor Eingriffen ins Arbeitsrecht

Darmstadt. Die Unternehmerverbände Südhessen kritisieren den von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vorgelegten Gesetzentwurf zur Einschränkung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen.

„Mit diesem neuerlichen Eingriff ins Arbeitsrecht würgt die Regierung Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung während der Corona-Krise ab. Vielmehr benötigen wir eine weitere Liberalisierung und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, um das Risiko steigender Arbeitslosigkeit in der Pandemie bestmöglich bekämpfen zu können“, sagte Dirk Widuch, Geschäftsführer der Unternehmerverbände Südhessen.

Chancen für Langzeitarbeitslose

Befristungen ermöglichten in wirtschaftlich schwierigen Lagen, Beschäftigung zu sichern. Davon profitierten besonders auch Arbeitssuchende, die in der aktuellen Krise arbeitslos geworden sind und einen Jobwechsel in andere Branchen anstreben. Zudem erhöhe die Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung die Bereitschaft der Arbeitgeber, nach der Krise schnell Beschäftigung aufzubauen, selbst wenn der unmittelbare Bedarf noch nicht besteht.

„Bereits vor der Corona-Krise haben wir Einschränkungen für befristete Arbeitsverhältnisse abgelehnt, da diese auch eine gute Chance für Langzeitarbeitslose sind, wieder im ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen“, ergänzte Dirk Widuch.

Minister „auf Kollisionskurs“

Mit dem aktuellen Gesetzentwurf gehe Bundesarbeitsminister Heil – nach der beschlossenen Corona-Testpflicht in Unternehmen und dem Betriebsrätemodernisierungsgesetz – „erneut innerhalb kürzester Zeit auf Kollisionskurs mit der Wirtschaft“, kritisierte Geschäftsführer der Unternehmerverbände weiter.

Die Wirtschaft dagegen unternehme seit über einem Jahr „umfassende Anstrengungen, die wirtschaftlichen Belastungen der Pandemie abzufedern und das Infektionsrisiko am Arbeitsplatz durch flexible Arbeitszeitgestaltung und Homeofficeregelungen zu minimieren“. red

