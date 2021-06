Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein auf dem Motorroller

Odenwald. Einen 21 Jahre alten Motorrollerfahrer stoppten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Donnerstagnachmittag (17.06.) in der Brückenstraße in Breuberg-Neustadt im Odenwald. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 21-Jährige offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Er räumte den vorherigen Konsum von Cannabis ein. Bei ihm fanden die Polizisten wenige Gramm Haschisch und stellten zudem fest, dass der junge Mann den 50er-Roller ohne Fahrerlaubnis führte. Der Rollerfahrer wurde vorläufig festgenommen und musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

