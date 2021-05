Unter Drogeneinfluss in Polizeikontrolle geraten

Heppenheim. Im Drogenrausch ist eine 30 Jahre alte Autofahrerin am frühen Montagmorgen (17.5.) in Heppenheim von der Polizei erwischt worden. In der Darmstädter Straße, zwischen Heppenheim und Bensheim (Bundesstraße 3), führten die Ordnungshüter eine Standkontrolle durch, als um kurz nach Mitternacht die 30-Jährige angehalten wurde. Nicht nur, dass der Drogenvortest positiv verlief: Die Frau hatte auch noch zwei Joints einstecken. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zur Anzeigenaufnahme und Blutentnahme wurde sie mit auf die Polizeistation genommen.

AdUnit urban-intext1