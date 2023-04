Lorsch. Einen 45 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizeistation Heppenheim am Mittwochabend (19.04.) in der Kriemhildenstraße Straße in 64653 Lorsch

Rasch ergaben sich Anzeichen darauf, dass der Fahrzeugführer trotz vorherigem Konsum von Amphetamin am Straßenverkehr teilnahm. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.