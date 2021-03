  Unter Drogeneinfluss am Steuer

Bensheim. Eine 54 Jahre alte Autofahrerin stoppten Beamte der Polizeistation Bensheim am Donnerstagabend (25.03.) gegen 20.20 Uhr in der Fehlheimer Straße. Rasch ergaben sich Anzeichen dafür, dass die 54-Jährige unter dem Einfluss von

Cannabis am Straßenverkehr teilnahm. Sie wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Autofahrerin erwartet nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

