Unter Drogen am Steuer in Lampertheim

Bergstraße. Einen 19 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim am Mittwochabend in der Lampertheimer Hagenstraße. Rasch ergaben sich Anzeichen dafür, dass der junge Mann trotz vorherigem Konsum von Cannabis am Straßenverkehr teilnahm. Er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nun erwartet ihn ein Ermittlungsverfahren. Bei einem seiner Mitfahrer fanden die Ordnungshüter zudem eine geringe Menge der Droge. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. pol

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1