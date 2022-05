Unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Pedelec-Fahrerin am Erlensee schwer verletzt

Bickenbach. Am Samstagabend (14.05.) kam es gegen 23:30 Uhr zu einem Zusammenstoß einer 37-Jährigen Radfahrerin mit einer Schranke am Erlensee in Bickenbach. Die 37-Jährige war auf dem Heimweg, übersah hierbei die Schranke und fuhr mit

ihrem Pedelec gegen diese. Erschwerend kam hinzu, dass die Fahrradfahrerin unter dem Einfluss von Alkohol sowie Drogen stand. Bei dem Unfall zog sie sich vier Rippenbrüche zu und musste anschließend in einem Krankenhaus stationär

aufgenommen werden. Aufgrund der Alkoholisierung und des Drogenkonsums wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

