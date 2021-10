Unsittliche Berührung und Versuch, Handtasche zu entreißen

Darmstadt. Eine 24 Jahre alte Fußgängerin ist am späten Montagabend (25.10.) in Darmstadt auf ihrem Weg in der Robert-Bosch-Straße von einem vorbeifahrendenFahrradfahrer unsittlich am Gesäß berührt worden. Gegen 20.30 Uhr hatte sich der Täter plötzlich von hinten der Frau genähert und zudem den Versuch unternommen,ihr die Handtasche zu entreißen. Das kriminelle Vorhaben, an die Tasche der Darmstädterin zu gelangen, misslang. Der Unbekannte flüchtete. Zu seiner Beschreibung liegen den ermittelnden Beamten des Kommissariats 35 derzeit keine Hinweise vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In diesem Zusammenhang werden Augenzeugen des Vorfalls, der sich in dem Durchgangsbereich vom Europaplatz zur Robert-Bosch -Straße ereignete, gesucht. Unter der Rufnummer 06151/969-0 ist die mit diesem Fall betraute Kriminalpolizei, die ein Verfahren wegen sexueller Belästigung und des versuchten Handtaschenraubes eingeleitet hat, zu erreichen.

Ob bei dem aktuellen Geschehen ein möglicher Zusammenhang zu einer ähnlich gelagerten Tat besteht, die sich, wie der Polizei jetzt bekannt wurde am Sonntag (24.10.) gegen 22.45 Uhr in der Rheinstraße ereignete, wird im Rahmen der

Ermittlungen geprüft. Hier hatte ein noch unbekannter Mann auf seinem Fahrrad in Höhe/Ecke Feldbergstraße eine Fußgängerin im Bereich des Gesäßes berührt und seine Fahrt fortgesetzt. In diesem Fall konnte der Täter als dick und mit dunkler Kleidung bekleidet beschrieben werden.