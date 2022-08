Unsittlich berührt / Polizei nimmt 32-jährigen Tatverdächtigen in Darmstadt vorläufig fest

Darmstadt. Nachdem eine 24-Jährige am späten Sonntagabend (31.7.), gegen 23.15 Uhr, in der Berliner Allee in Darmstadt unsittlich berührt worden usr, konnte die Polizei einen 32-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand war die 24 Jahre alte Frau zu Fuß unterwegs, als sich ein Radfahrer ihr von hinten näherte. Er soll sie hierbei unsittlich am Gesäß berührt haben. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte eine Polizeistreife einen 32 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Am selben Abend soll es zu einem ähnlichen Fall gekommen sein. Ob der 32 Jahre alte Mann auch hierfür in Verdacht kommt, müssen die Ermittlungen zeigen.

Er wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.