Uniformverbot für US-Soldaten in Hessen gelockert

Wiesbaden. In Hessen stationierte US-Soldaten dürfen künftig ihre Dienstuniform auch in bestimmten Bereichen und Lokalitäten außerhalb der militärischen Einrichtungen tragen. Das teilten die U.S. Army Garnison Wiesbaden und die Stadt Wiesbaden am Donnerstag mit.

"Es kann also sein, dass uniformierte Soldaten der U.S. Army im ÖPNV, beim Einkaufen oder zum Beispiel an der Tankstelle gesehen werden", hieß es in der Pressemitteilung. Ziel der Regeländerung sei es, den Soldaten zu ermöglichen, sich zwischen militärischen Einrichtungen der U.S. Army schneller und einfacher zu bewegen. Die Garnisonsleitung danke der Bevölkerung im Voraus für ihr Verständnis.