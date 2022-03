Ungeimpfte Beschäftigte in Gesundheitsberufen in Hessen riskieren ab Mitte März eine Geldbuße von 2500 Euro, wie das hessische Sozialministerium mitteilte. Eine digitale Meldeplattform soll es Gesundheitsämtern und Einrichtungen erleichtern, ihre Personaldaten zu übermitteln. Wie das in der Praxis funktionieren soll, hat diese Zeitung die Pressestelle des Kreises Bergstraße gefragt.

