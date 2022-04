Ungebetene Besucher in Darmstädter Schulgebäude

Darmstadt. Einen Schaden von mindestens 2000 Euro haben noch unbekannte Täter in einem Schulgebäude in der Müllerstraße in Darmstadt verursacht. Auf nicht bekannte Weise hatten sich die ungebetenen Besucher in der Zeit zwischen Mittwoch (27.4.), 15 Uhr und Donnerstagmorgen (28.4.) Zugang zu dem öffentlichen Gebäude verschafft und dort Versuche unternommen, die Türen mehrerer Klassen - und Büroräume aufzuhebeln. Das kriminelle Vorhaben schlug glücklicherweise fehl und die Täter flüchteten ohne Beute. Zurück blieb der Schaden an den Türen.

Das Kommissariat 43 von der Darmstädter Polizei ermittelt wegen des versuchten Einbruchdiebstahls und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).