Ungebetene Besucher im Einfamilienhaus

Seeheim-Jugenheim. Unbekannte Täter brachen am Mittwoch, den 15.12., in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr in ein Reihenhaus im Fasanenweg ein, welches sich derzeit noch im Ausbau befindet. Die Kriminellen hebelten die Eingangstür auf und betraten die Räume. Ob sie etwas entwendeten, ist bislang noch unklar. Unerkannt traten sie im Anschluss die Flucht an. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1