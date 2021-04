Unfallzeugen nach Unfall zwischen Transporter und landwirtschaftlicher Zugmaschine gesucht

Lampertheim. Am Mittwoch ( 14.04.), gegen 15 . 25 Uhr ist es im Bereich Hemsbacher Straße/Alfred-Delp-Straße zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Der Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Anhänger geriet in diesem Bereich auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Der Fahrer des entgegenkommenden Transporters versuchte noch, auf seinem Fahrstreifen so weit wie möglich nach rechts auszuweichen, um einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge zu verhindern. Dieses gelang allerdings nicht und der linke Außenspiegel des Transporters wurde von den Reifen der Zugmaschine getroffen und beschädigt.Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen und/oder zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

