Unfallgefahr durch Rehwild auf Partnersuche steigt

Hessen. Wegen der Paarungszeit von Rehwild steigt im Hochsommer die Unfallgefahr für Autofahrer. Die Tiere liefen häufiger unvermittelt über Straßen, warnte das Regierungspräsidium Kassel als oberste Jagdbehörde am Dienstag. Insbesondere in ländlichen Gebieten und in der Nähe von Wäldern sei Vorsicht geboten. Die Rehbrunft dauert von Mitte Juli bis Mitte August.

Beim Paarungsspiel fliehen die weiblichen Rehe vor den Böcken. Daher springen die Tiere während der Brunft vermehrt auf Straßen. Das Regierungspräsidium rät zu vorsichtigem und vorausschauendem Fahren. Wer ein Reh erblickt, solle am besten vom Gas gehen, da immer mit nachfolgenden Tieren zu rechnen sei. Wie das Regierungspräsidium berichtet, kommen in Hessen jedes Jahr 15 000 Rehe bei Verkehrsunfällen zu Tode.