Unfallflucht zwischen Bensheim und Bürstadt

Kreis Bergstraße. Am Freitag (03.06.) gegen 16 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem weißen Smart den

schwarzen Fiat einer 24-Jährigen, welche auf der Bundesstraße 47 von Bensheim in Richtung Bürstadt langsam auf ein Stauende zufuhr. Dabei überholte der unbekannte Verkehrsteilnehmer den Fiat rechts und kollidierte mit dessen Außenspiegel. Danach entfernte sich der Fahrer des weißen Smart unerkannt in Richtung Bürstadt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter Telefon 06252-7060 zu melden.

