Darmstadt. Am Samstag kam es zwischen 15.30 und 17 Uhr kam es im Bereich der Lindenhofstraße, Ecke Riedlingerstraße, in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall bei einem Parkmanöver eines schwarzen Fiat und eines roten Hyundai. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Unfallzeugen, die Beobachtungen hierzu gemacht haben. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon: 06151/969-3610.

