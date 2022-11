Unfallflucht nach Parkrempelei - Zeugen gesucht

Heppenheim. Auf dem Parkhof-Parkplatz in Heppenheim kam es am Samstag zwischen 9.30 und 11.30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde vom Unfallverursacher ein weißer Pkw der Marke Skoda, Modell Kamiq, der dort ordnungsgemäß geparkt war, heißt es in einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Südhessen. Der Sachschaden beträgt mindestens 2000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/7060 mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen.

