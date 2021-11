Unfallflucht nach Kollision mit Pedelec-Fahrer

Einhausen/Jägersburger Wald. Am Samstag gegen 17:45 Uhr kam es bei Einhausen im Jägersburger Wald auf der Landstraße 3261 in Fahrtrichtung Langwaden zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete. Wie die Polizei berichtet, stürzte bei der Kollision ein auf der Landstraße fahrender Pedelec-Fahrer und verletzte sich am Knie. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizei Heppenheim unter der Telefonnummer: 06252 / 706-0.

