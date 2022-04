Wald-Michelbach. Am Freitag zwischen 13:45 und 14.30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel Insignia auf dem Parkplatz eines Supermarktes Am Bahndamm in Wald-Michelbach. Etwa 2000 Euro Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur seines Fahrzeuges kosten, das an dem hinteren linken Kotflügel beschädigt wurde, heißt es im Polizeibericht. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0 entgegen.

