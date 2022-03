Unfall zwischen Hemsbach und Kreuz Weinheim

Hemsbach / Weinheim. Am heutigen Mittwochnachmittag ist es 15.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB5 zwischen Hemsbach und dem Autobahnkreuz Weinheim gekommen, wie die Polizei berichtet. Nach derzeitigem Kenntnisstand kollidierte ein PKW, welcher in Richtung Heidelberg fuhr, kurz vor dem Autobahnkreuz mit der Leitplanke. Die Hauptfahrbahn ist derzeit zur Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wird über die Parallelfahrbahn an der Unfallstelle vorbeigeführt. Näheres zum Unfallhergang und den Unfallfolgen ist bisher nicht bekannt.

