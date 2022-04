Unfall nach illegalem Straßenrennen bei Michelstadt

Michelstadt. Am Donnerstag (31.) hat sich gegen 18.30 Uhr auf der Bundesstraße 45 nahe dem Michelstädter Bahnhof ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ereignet.

Nach derzeitigen Ermittlungen bog ein 79-jähriger Skoda-Fahrer von der Frankfurter Straße auf die B 45 auf, wo es zu einer Kollision mit einem 24-jähriger Mercedes-Fahrer kam, wie die Polizei berichtet. Der Skoda-Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 50 000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B 45 an der Unfallstelle für etwa 4 Stunden voll gesperrt.

Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen ist aktuell davon auszugehen, dass es sich hierbei um ein illegales Straßenrennen gehandelt hat, bei dem der Mercedes-Fahrer sowie ein bisher noch unbekannter schwarzer SUV beteiligt waren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der Führerschein des jungen Mannes und die beiden Fahrzeuge beschlagnahmt als auch ein Gutachter zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalles hinzugezogen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter 06062 / 953-0 zu melden.