Unfall mit über vier Promille und 50.000 Euro Schaden

Darmstadt. Ein 34-jähriger Mann hat sich mit mehr als vier Promille Alkohol ans Steuer gesetzt und mit seinem Auto bei Darmstadt einen Unfall mit fast 50 000 Euro Schaden verursacht.

Von der Autobahn 5 kommend soll der Fahrer aus Heilbronn am Dienstag an einer Kreuzung zur Bundesstraße 3 in einen vor einer roten Ampel wartenden Wagen gefahren sein.

Der Pkw der 27-Jährigen Fahrerin wurde dadurch gegen ein weiteres Auto eines 53-Jährigen geschoben, wie die Polizei mitteilte. Niemand wurde verletzt. Ein Alkoholatemtest bei dem Unfallfahrer zeigte 4,01 Promille an. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein des Mannes zudem sichergestellt.