Unfall mit Folgen auf der A 67

Bergstraße. Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 1.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 67 im Bereich der Anschlussstelle Gernsheim in Fahrtrichtung Mannheim. Die vorläufigen Ermittlungen ergeben laut Polizeibericht folgenden Unfallhergang: Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer aus Mannheim war mit seinem Fahrzeug samt Anhänger vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt, um einem weiteren Lkw das Zufahren an der Anschlussstelle Gernsheim zu erleichtern.

23-Jährige leicht verletzt

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Pforzheim, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, konnte trotz Vollbremsung ein Auffahren nicht verhindern. Die 23-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Pforzheim, verletzte sich beim Aufprall leicht am Fuß und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 45 000 Euro geschätzt.

Aufgrund der notwendigen Fahrbahnreinigung und Bergung des Unfallautos wurde die A 67 zwischen den Anschlussstellen Gernsheim und Lorsch in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Gernsheim von Darmstadt kommend abgeleitet. Eine Auffahrt an der Anschlussstelle Gernsheim in Richtung Mannheim war nicht möglich. Gegen 5 Uhr am Donnerstagmorgen konnte die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden. ots