Unfall im Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Lampertheim. Die Polizei sucht eventuelle Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag gegen 11.05 Uhr in Lampertheim ereignet hat. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen berichtet, waren an dem Unfall im Kreisverkehr Andreasstraße/Bürstädter Straße zwei Fahrzeuge beteiligt. Der Fahrer eines weißen Mercedes bog in den Kreisel ein und übersah einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Opel Astra. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Opel-Fahrer nach links ausweichen und kollidierte mit einem Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel. Der andere Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden am Pkw und an den Verkehrseinrichtungen in Höhe von zirka 3000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim unter der Rufnummer: 06206/9440-0 zu melden.

