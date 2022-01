Unfall auf der A 659 bei Viernheim und Weinheim

Viernheim / Weinheim. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag sind nach Angaben der Polizei drei Personen verletzt worden. Sie wurden mit Rettungswagen zur Untersuchung in verschiedene Kliniken transportiert. Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Fahrer eine BMW auf linken Spur auf der A 659 in Richtung Weinheim unterwegs, als er gegen 9 Uhr in einer langgezogenen Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern geriet und mit einem rechts daneben fahrenden Mercedes-Fahrer kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Crash total beschädigt. Derzeit finden die letzten Aufräumarbeiten statt. Beide Spuren sind frei. Der Rückstau beträgt rund ein Kilometer. Zeugen werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier MA-Seckenheim unter 0621/4793-0 zu melden.

