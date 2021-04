Unerlaubt Güter transportiert und Fahrzeug deutlich überladen

Odenwald. Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten am Mittwoch (28.04.) auf der Bundesstraße 45 bei Erbach/Odw. einen 40 Jahre alten Kleinlaster-Fahrer aus Osteuropa. Dabei stellte sich heraus, dass der Spediteur sogenannte Kabotage beförderte. Er belud Güter in Deutschland und wollte sie dort wieder entladen. Diese Art von Güterverkehr ist unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. Der Spediteur erfüllte diese Vorgaben jedoch nicht. Insgesamt konnten fünf illegale Kabotagetouren in Deutschland nachgewiesen werden.

Weiter hatte die Ladung ein Gewicht von knapp einer Tonne. Die maximal mögliche Zuladung für seinen Lkw lag aber nur bei 360 Kilogramm. Der Laster war somit deutlich überladen. Die Weiterfahrt wurde von der Polizei untersagt. Die

komplette Ladung musste zunächst umgeladen werden.