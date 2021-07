Unbekannter springt auf Autodach / Mindestens 3000 Euro Schaden

Darmstadt. Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit einem Verfahren wegen Sachbeschädigung stehen, suchen die Beamten des Kommissariats 43 in Darmstadt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Nach ersten Erkenntnissen hat ein noch unbekannter männlicher Täter am Mittwoch (7.07.) kurz nach 1 Uhr ein in der Grafenstraße geparkten schwarzen Seat durch einen Sprung auf das Autodach beschädigt. Der dabei verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 3000 Euro geschätzt. Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Ermittler alle sachdienlichen Hinweise, die Aufschluss über die Identität des Vandalen geben, entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1