Unbekannter Mann präsentiert sich unsittlich vor 18-jähriger Frau

Weinheim. Ein unbekannter Mann zeigte sich am Donnerstagabend in der Regionalbahn zwischen Weinheim und Mannheim gegenüber einer 18-Jährigen in unsittlicher Weise. Der Unbekannte saß, wie die Polizei berichtet, gegen 21.30 Uhr in der Regionalbahn in Sichtweite der jungen Frau und hantierte dabei an seinem entblößten Geschlechtsteil herum. Dabei hatte er sein Mobiltelefon in der Hand. Die Geschädigte vermutete zunächst, er betrachte sich Inhalte mit pornografischem Inhalt, später hatte sie eher den Eindruck, er mache Foto- oder Filmaufnahmen von ihr. Beim Einfahren in den Mannheimer Hauptbahnhof konfrontierte sie den Mann mit dem Sachverhalt und gab ihm zu verstehen, dass sie die Polizei verständigt hatte. Daraufhin flüchtete der Unbekannte aus dem Zug und anschließend durch die Unterführung in Richtung Mannheim-Lindenhof.

