  Unbekannter Lottospieler gewinnt fast 1,5 Millionen

Groß-Gerau. Ein Lottospieler aus Hessen hat mit sechs Richtigen fast 1,5 Millionen Euro gewonnen. Für den Jackpot fehlte ihm bei der Ziehung am Samstag lediglich die Superzahl, wie Lotto Hessen am Montag in Wiesbaden mitteilte. Wer der Spieler ist, war zunächst unklar. Er gab seinen Tipp anonym im Kreis Groß-Gerau ab.

Der Unbekannte ist den Angaben zufolge der dritte hessische Lotto-Millionär in diesem Jahr. Bundesweit tippten neben dem Hessen noch zwei weitere Lottospieler auf die sechs Richtigen, ein Rheinland-Pfälzer und ein Baden-Württemberger - auch sie kassieren den Angaben zufolge jeweils knapp 1,5 Millionen Euro.